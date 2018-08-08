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Bağcılar'daki cinayetle ilgili 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

Suriyeli Hulud Hemdos ile yanındaki erkeği bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Hemdos'un eşi, erkek kardeşi ve amcasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Suriyeli Hulud Hemdos ile yanındaki erkeğin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Evren Mahallesi'ndeki evinde Suriyeli Hulud Hemdos ile yanındaki erkeğin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışmada, olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin araştırmasında, Hulud Hemdos'un evine bir erkeğin girdiğini gören erkek kardeşinin, durumu eniştesi Muhammet El A'ya anlattığı, Muhammet El A'nın da kadının amcasını ve erkek kardeşini yanına alarak gittiği evinde Hemdos ile yanındaki erkeği öldürdükleri belirlendi.

Olaydan sonra Suriye'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen Muhammet El A. ile kadının amcası Düzce'de kardeşi de Gaziantep'te yakalandı. Şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yaşı küçük bir şüpheli ise Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Bağcılar cinayet Cinayet Büro Amirliği Hulud Hemdos

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