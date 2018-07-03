Bağcılar'daki kavga

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki kavgada silahla ağır yaralanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özkan Kamacı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Parseller mevkisinde 4 Haziran'da, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kamacı, iddiaya göre, sokaktan hızlı geçtiği gerekçesiyle bir otomobilin sürücüsüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın yan koltuğunda oturan S.G, silahla Kamacı'ya ateş etti. Daha sonra sürücü ve yanındaki S.G. olay yerinden kaçtı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kamacı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaklaşık bir ay yoğun bakım servisinde tedavi gören Kamacı, 29 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Olayı soruşturan Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Zanlı, gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özkan Kamacı ve yanındakilerin, sokakta geriye doğru giden siyah renkli aracın içindekilerle tartışması, kavga sırasında başına kurşun isabet eden Kamacı'nın yere düşmesi ve zanlıların araçla olay yerinden kaçması yer alıyor.

