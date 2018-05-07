BAĞCILAR'DAKİ SEÇİM STANDI SALDIRISINA 8 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Olay sonrası çekilen cep telefonu görüntüleri
-Hastaneden görüntü
-Hastaneye gelen parti çalışanlarından görüntü
-Hastaneye gelen yakınlarından görüntü
-Röportaj
-Genel ve Detaylar
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