Bağcılar'daki seçim standında bıçaklı kavga

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da seçim çalışmaları kapsamında stant açan iki partinin mensupları arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Bağcılar Meydan'da, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

Tartışmanın İYİ Parti standının olduğu bölgeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içerikli sözler söylenmesi üzerine çıktığı iddia edilmişti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

