Bağcılar'daki seçim standında bıçaklı kavga

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da seçim çalışmaları kapsamında stant açan iki partinin mensupları arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Bağcılar Meydan'da, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralanmıştı.
Tartışmanın İYİ Parti standının olduğu bölgeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içerikli sözler söylenmesi üzerine çıktığı iddia edilmişti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.
İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum