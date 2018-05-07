HABER

Bağcılar'daki seçim standında bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarını yürüten iki partinin mensupları arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da seçim çalışmaları kapsamında stant açan iki partinin mensupları arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Bağcılar Meydan'da, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

Tartışmanın İYİ Parti standının olduğu bölgeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içerikli sözler söylenmesi üzerine çıktığı iddia edilmişti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İYİ Partililere bıçaklı saldırı!İYİ Partililere bıçaklı saldırı!
24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket!
İzmir'de korkunç görüntü! Kullandığı madde zombiye çevirdiİzmir'de korkunç görüntü! Kullandığı madde zombiye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü İYİ parti MHP

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.