Bağcılar'daki yatırımların açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Bağcılar'da yapılan yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Bağcılar Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, ilçeye 15 eser kazandırdıklarını bunların açılışını yaparken 2 tesisin ise temelini attıklarını söyledi. Uysal, yapılan eserlerle Bağcılar'ın diğer ilçelere göre en fazla yatırım alan yerleşim birimi haline geldiğini belirterek, "Öncesinde Bağcılar, İstanbul'un dışında, uzak bir köşe gibiydi. Bağcılar kısa bir süre içerisinde geçmişte Mecidiyeköy ne ise Bakırköy ne ise o hale döndü." dedi. İstanbul'un Avrupa yakasındaki metro geçişlerinin Bağcılar'da gerçekleştiğini aktaran Uysal, "Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne, Mecidiyeköy'den Bahçeşehir'e, Mecidiyeköy'den Çekmece'ye gidecek kim varsa mecburen Bağcılar'dan geçecek. Dolayısıyla Bağcılar, önümüzdeki dönemlerde İstanbul'umuzun en güzel, en merkezi ilçelerinden birisi olacak. Şu anda eksikliklerimiz var ama inşallah hızlı bir şekilde o eksiklikleri tamamlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bağcılar'ın, AK Parti'ye sürekli destek verdiğini hatırlatan Uysal, şöyle devam etti: "Biz de teşekkürümüzü sadece laf ile yapmıyoruz, icraatla yapıyoruz. Şu anda 15 tesisimizin ve yaptığımız yatırımın açılışındayız. Bunların içerisinde yaptığımız birçok değişik yatırım var. Bilgi evlerinden spor tesislerine içinde bulunduğumuz trafik eğitim merkezinden alt, üst geçitlere, bütün cadde düzenlemelerine meydana kadar, ihtiyaç olan konularda yatırım yaptık. Yine iki temel atıyoruz. Bunlardan biri kapalı yüzme havuzu, diğeri kapalı spor salonu." - 154 milyonluk yatırım Uysal, açılışını gerçekleştirdikleri yatırımların toplam maliyetinin 85, temelini attıkları tesislerin ise 69 milyon lira olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız tesislerin içerisinde biri var ki çok önemli. Bu içinde bulunduğumuz tesis. Özellikle burada anneler var, yanlarında çocuklarıyla. Şu anda hepimizin şikayet ettiği bir konu var. Sokakta trafik öyle bir noktaya geldi ki basında halk arasında trafikte dolaşan birçok sürücüye trafik canavarı diyoruz. Trafikte yaşadığımız sıkıntı, sürücülerin trafik kurallarına uymaması ve kuralları bilmemesinden kaynaklanıyor. Belediye olarak trafiği rahatlatma adına yol, vatandaşın rahat hareket edebilme adına ışıklandırma ve kaldırım düzenlemeleri yaparken, aynı zamanda trafik eğitimi de vermek zorundayız. Şu anda İBB olarak Topkapı'da trafik eğitim merkezimiz var. Çocuklara yönelik, okul öğrencilerine yönelik eğitim veriyor. Yılda toplam 120 bin ziyaretçimiz var. İstanbul’un değişik bölgelerine biz bu trafik eğitim merkezleri yapalım ki gençlerimizi, çocuklarımızı trafiğe çıkmadan şoförlüğe başlamadan doğru trafik kuralları nasıl uygulanır, trafikte nasıl araç sürülür ehliyet almadan bunları öğrensinler istiyoruz."

İstanbul'un 6 bölgesinde bu eğitim alanlarını oluşturmak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir ortak çalışma yapmak istediklerini vurgulayan Uysal, "Ortak çalışmayla okullarda trafik dersi olsun ve gelip trafik eğitim merkezlerinde bu dersleri alsınlar. İstanbul'un 6 bölgesinde bunu yaptığımız zaman bütün okullara hizmet verebileceğimiz bunu Bakanlığımız ile protokole dönüştüreceğiz." - "Bağcılar'ın kentsel dönüşüme ihtiyacı var" "Bağcılar'ın kentsel dönüşüm konusunda bir ihtiyaç var" diyen Uysal, şunları kaydetti: "Geçmişte kentsel dönüşüm için imar artışı vererek 'müteahhit ile vatandaş anlaşsın. O artıştan kaynaklı olarak da cebinden para çıkmasın. Bu şekilde çözelim' denildi. Bu tür uygulamalar oldu. Fakat maalesef bu, hep kavga sebebi oldu. Bunun en somut örneği Fikirtepe hadisesi. Demek ki biz imar artışı vererek vatandaşımızı mutlu edemiyoruz hem de kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Vatandaşımızı mutlu edebilecek, aynı zamanda çürük olan binaları yıkıp nasıl yapılabileceğinin üzerinde ilçe belediyelerimiz ile toplantılar yaptık ve karar aldık. Kesinlikle olmazsa olmazımız, vatandaşımız kendi mahallesinde olacak. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman binası yıkılıp yerinde yapılacak ve vatandaş başka bir yere gönderilmeyecek. İkinci kuralımız da şu: Kesinlikle imar artışı vermeyeceğiz. İmar artışı demek kavga demek, imar artışı demek yüksek binalar demek, orada huzur kalmıyor. O zaman imar artışı yok. geriye ne kaldı, yıkıp yapmak. Pekala yıkıp yaptığımız zaman maliyeti nasıl karşılayacağız? Şimdi vatandaştan maliyetini alsak zaten emekli oluncaya kadar yememiş içmemiş biriktirmiş bir ev almış, emekli olmuş emekli parasıyla da ancak geçiniyor. Biz desek ki maliyetini istiyoruz. Bu, şu manaya geliyor: Oraya maliyetine vereceği para cebinde yoksa o dairesini satıp maliyetine vermek durumunda kalıyor kendisi gidiyor başka ucuz bir yere gidip oradan daire alıyor. O zaman biz dedik ki vatandaştan bir kuruş almadan kentsel dönüşümü yapacağız."

Uysal, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşı mutlu edecek formül ürettiklerini, para almadan eski binaları yıkıp yerine daha sağlam ve konforlu daireleri yapıp teslim edeceklerini belirtti. Vatandaşla uzlaşma ve anlaşma sağlanması halinde çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştirebileceklerini dile getiren Uysal, şu bilgileri verdi: "2018 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm için bütçemizden 1 milyar lira ayırdık. Formül şu; biz her daireden yüzde 20 keseceğiz. O kestiğimiz yüzde 20'leri sattığımız zaman maliyetin yüzde 60-70'ini karşılıyoruz. Geri kalanı da belediye bütçesinden yüzde 30-40 destek vereceğiz. Yani 100 metrekare bir daireniz varsa, onu yıktığımız zaman size 80 metrekare sıfır yapılmış bir daire vereceğiz. Oradan yüzde 20'lerden çıkan daireleri de sattığımız zaman o dairenin maliyetinin yüzde 60-70’ini karşılıyoruz. Aynı zamanda kentsel dönüşüm yapıldığı zaman o mahallenin otopark problemi, yeşil alan, alt yapı problemleri de çözülecek. Eğer orayı müteahhit yapsaydı zaten biz belediye olarak alt yapıya en az yüzde 30 masraf edecektik. O zaman belediye olarak da biz sonradan yapacağımız masrafı baştan yapıp, vatandaşımız ile beraber omuz omuza veriyoruz, biz bu şekilde kentsel dönüşümü yapacağız."

Uysal, kentsel dönüşüme Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu'nda başladıklarını Fatih'te ve Bağcılar'da iki yerde başlanması için görüşmeler yapıldığını ifade etti. -"Bağcılar'da 9 tane metro hattı var" 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinen Uysal, bu konuda Bağcılar’dan çok daha güçlü bir destek beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bağcılar'dan çok daha güçlü destek gelirse biz 'Bağcılar'da 9 tane metro hattı var' dediğimiz zaman 'Niye Bağcılar'da 9 tane metro hattı yapıyorsunuz?' diye kimsenin sorma hakkı olmaz. Sizlere güveniyoruz. Biz ne kadar kenetlenirsek o kadar güçlü oluruz. Biz güçlü olursak bölgemizdeki problemler biter. Biz güçlü olursak bölgedeki problemlere müdahale edip ona engel olabiliriz. Şu anda da buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Müslüman ülkelerde orucunu tutamayan, hayatta kalma mücadelesi veren birçok sıkıntılar yaşayan ülkeler var. Oralarda da Müslümanlar bir an önce o sıkıntılardan kurtulsunlar, bizler gibi huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilsinler, oruçlarını sağlıklı bir şekilde tutabilsinler. Onlara dilden dua edeceğiz ama ülkemizin güçlü olması için fiili dua yapmamız lazım. İnşallah o fiili duayı 24 Haziran'da yapalım, güçlü bir ülke, güçlü bir hükümet, güçlü bir Türkiye adına iyi bir netice alalım. Bağcılar'a yaptığımız yatırımlar hayırlı olsun."