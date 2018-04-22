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Bağcılarlı çocuklar Fransızca ve İngilizce konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Bağcılarlı çocuklar Fransızca ve İngilizce konser verdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Altınbaş Üniversitesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki 10 ortaokuldan seçilen 60 öğrenciyle kurulan "Çok Sesli Çocuk Korosu" 3 aylık eğitimin ardından ilk konserini verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve öz yeterliliklerini geliştirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Bu amaçla ilçe genelindeki 10 ortaokuldan seçilen 11-14 yaş aralığındaki 60 öğrenciden oluşan "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruldu.

Başak Doğan'ın şefliğinde 3 ay boyunca müzik eğitimi alan çocukları, müzik öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

Öğrenciler ilk konserlerini vermek için Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi'nde bir araya geldi, miniklerin hünerlerini sergileyeceği programa öğretmenleri, aileleri ve yakınları katıldı.

- "Her çocukta cevher ve meziyet var"

Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite evrensel bir dilin ocağı, sanatın da evrensel bir dil olduğunu belirterek, çocukların da insanlığın ortak dili olduğunu aktardı.

Bu 3 tane evrensel dil bir araya gelince her yerin gülistan olduğunu ifade eden Gültür, her çocukta çeşitli cevherler olduğunu, önemli olanın çocuktaki o marifeti tespit edip önünü açabilmek olduğuna dikkati çekti.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de projenin çocukların geleceği için çok önemli olduğuna işaret ederek, projeye katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan "Çok Sesli Çocuk Korosu", Türkçe, Fransızca ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin performansı salondakiler tarafından büyük alkış topladı.

Koro, 23 Nisan'da da Bağcılar Belediyesi'nin Kirazlı Metrosu etkinlik alanında düzenleyeceği çocuk bayramında sahne alacak.

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Altınbaş Üniversitesi Bağcılar Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu İngilizce ve Fransızca konser

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