Bağcılarlı çocuklar Fransızca ve İngilizce şarkılarla konser verdi

Bağcılar Belediyesi, Altınbaş Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bağcılar ilçesindeki 10 ortaokuldan seçilen 60 öğrenciyle kurulan "Çok Sesli Çocuk Korosu" 3 aylık eğitimin ardından ilk konserini verdi. Öğrenciler Fransızca, İngilizce ve Türkçe şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve öz yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınbaş Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Bu amaçla ilçe genelindeki 10 ortaokuldan seçilen 11-14 yaş aralığındaki 60 öğrenciden oluşan “Çok Sesli Çocuk Korosu” kuruldu. Başak Doğan’ın şefliğinde 3 ay boyunca müzik eğitimi alan çocukları müzik öğretmenleri de yalnız bırakmayıp destek verdi. Tatlı bir yorgunluk döneminin ardından öğrenciler ilk konserlerini vermek için Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Miniklerin hünerlerini sergileyeceği programa öğretmenleri, aileleri ve yakınları katıldı.

“Her çocuğumuzda cevher ve meziyet var”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Biz Altınbaş Üniversitesi’nde bir sanatın içerisindeyiz. Bu sanatın aktörleri de çocuklarımız. Üniversite evrensel bir dilin ocağı, sanat evrensel bir dil, çocuk da insanlığın ortak dilidir. Dolayısıyla 3 tane evrensel dil bir araya geldi. Bunlar bir araya gelince de her taraf gülistan olur. Buna vesile olan üniversitemize, milli eğitim müdürlüğümüze şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Her çocuğumuzda cevher ve meziyet var. Marifet çocuklarımızdaki bu marifeti tespit edip onun önünü açabilmektir” dedi.

“İzleyenler çocukları ayakta alkışladı”

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ise, “Bu proje kıymetli evlatlarımızın geleceği için çok önemli. Koro şefimiz Başak Hanım, koroyu oluşturmak için çok uğraş verdi. Ayrıca siz veliler de çok iyi bir iş yaptınız. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan “Çok Sesli Çocuk Korosu” Türkçe, Fransızca ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin performansı izleyenleri büyüledi. Salondakiler çocukları ayakta alkışladı.

Koro, 23 Nisan’da da Bağcılar Belediyesi’nin Kirazlı Metrosu etkinlik alanında düzenleyeceği çocuk bayramında sahne alacak.