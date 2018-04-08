Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Kilis’te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.
TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer, ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı belediye konuk evinde ziyaret etti. Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu üyeleri daha sonra Resul Osman Dağı Mesire alanına gittiler Başkan Kara, Resul Osman Dağı Mesire alanındaki çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Komisyon üyeleri Başkan Kara ile Kilis Karası üzüm hakkında görüş alış verişinde bulundu. TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında daha öncede Musabeyli ilçesinde üzüm üreticileri ile bir araya gelmişti.
Komisyon üyelerine Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı eşlik etti.
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum