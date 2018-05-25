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- BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

  Haber Kamera Ramazan Eğri DHA İstanbul  Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi.

Haber Kamera Ramazan Eğri DHA İstanbul
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi. Olay sırasında ölen ya da yararlanan olmadı.
Olay saat 21.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Umut Özdağ yönetimindeki 34 BES 977 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik polisleri yapılan incelemede aracın Üsküdar ve Kozyatağı'nda ayrı ayrı kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kafenin bahçesine giren araç
-Kaza nedeniyle toplanan meraklı vatandaşlar
-Görgü tanığıyla röp
-Gözaltına alınan sürücü
-Trafik polisinin telsizle olayı anlatması
-Meraklı vatandaşların olayı görüntülemeye çalışması
-Genel ve Detay

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