Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) GALATASARAY taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkarttırıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.
(FOTOĞRAFLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama
Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum