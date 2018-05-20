Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) GALATASARAY taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkarttırıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.

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