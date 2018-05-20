BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Galatasaray taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkartıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.
Görüntü dökümü:
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- Galatasaraylı taraftarın aracının camının kırılma anı
- Bir taraftarın formasının çıkartırılması
- Fenerbahçe taraftarının caddede sloganlar atması
- Taraftarların polis tarafından uyarılması
- Araçtan sallanan bayrağın alınması
- GS store önündeki polis önlemleri
-Polislerden görüntü
- Genel ve Detay
20.05.2018 - 02.07 Haber Kodu : 180520019
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