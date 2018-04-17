HABER

Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Art arda meydana gelen kazalarda 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanık Orkun Efe Bardakçı'yı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde art arda meydana gelen kazalarda, keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanık Orkun Efe Bardakçı'yı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Bardakçı, olay nedeniyle çok özgün olduğunu belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Bu bir kazaydı. İsteyerek olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım altüst oldu. Okulu bıraktım, çalışamıyorum." dedi.

Sanık Aydın da, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatime karar verilsin. Karşı tarafa başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Ölen Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Biz maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artıyor. Oğlumu hiçbir şey geri getiremez. Başka canlar yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Orkun Efe Bardakçı'yı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sanığın sürücü belgesinin de cezanın infazından itibaren 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Mahkeme, Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Ezgi Aydın'ın ise, üzerine atılı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Orkun Efe Bardakçı idaresindeki 34 YK 3689 plakalı araç, Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan keman sanatçısı Okan Arıkan'a ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarpmış, Arıkan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Orkun Efe Bardakçı ile araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralanmıştı.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürerken Ezgi Aydın'ın kaza nedeniyle yolun sol şeridine bıraktığı 34 UU 1544 plakalı aracını görünce manevra yapan Harun Arslan'ın kullandığı 34 BV 8934 plakalı araç da yol kenarındaki ağaca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullandığı iddia edilen sürücüler Orkun Efe Bardakçı'nın keman sanatçısı Okan Arıkan'ın, Ezgi Aydın'ın da Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sürücüler Bardakçı ve Aydın'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat Caddesi dava keman sanatçısı Okan Arıkan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.