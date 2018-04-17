Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları davasında karar

Sanık Aydın da, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatime karar verilsin. Karşı tarafa başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen sanık Bardakçı, olay nedeniyle çok özgün olduğunu belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Bu bir kazaydı. İsteyerek olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım altüst oldu. Okulu bıraktım, çalışamıyorum." dedi.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın ile taraf avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde art arda meydana gelen kazalarda, keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle sanık Orkun Efe Bardakçı'yı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ölen Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Biz maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artıyor. Oğlumu hiçbir şey geri getiremez. Başka canlar yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Orkun Efe Bardakçı'yı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sanığın sürücü belgesinin de cezanın infazından itibaren 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Mahkeme, Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Ezgi Aydın'ın ise, üzerine atılı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Orkun Efe Bardakçı idaresindeki 34 YK 3689 plakalı araç, Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan keman sanatçısı Okan Arıkan'a ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarpmış, Arıkan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Orkun Efe Bardakçı ile araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralanmıştı.