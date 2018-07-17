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Bağdat, elektrik krizinin çözümü için yönünü Suudi Arabistan'a çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Irak, İranlı yetkililerle elektrik krizinin çözümü için yapılan görüşmelerde başarılı olamayınca yönünü Suudi Arabistan'a çevirdi - Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatı doğrultusunda, bakanlardan oluşan üst düzey bir heyet yarın Suudi Arabistan'a gidiyor

BAĞDAT (AA) - Irak'tan üst düzey bir heyet, İran'ın elektrik akışını durdurmasıyla patlak veren kriz başta olmak üzere önemli meseleleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gidecek.

Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin talimatı üzerine Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, Elektrik Bakanı Kasım el-Fahdavi, Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan Humami ile bazı bakanlıklardaki genel müdürlerden oluşan üst düzey bir heyetin yarın Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.

Cumeyli, Suudi Arabistanlı yetkililerle yapacakları görüşmenin ana gündem maddesinin, ülkenin güneyinde 10 gündür gösterilerin devam etmesine neden olan elektrik krizi ve petrol olduğunu ifade etti.

Iraklı Bakan, Cidde'de elektrik ve petrol meselesinin yanı sıra iki ülke arasında, kara, deniz ve hava yoluyla yapılacak nakliyat işleminin de ele alınacağını kaydetti.

Söz konusu ziyaretin, "Bağdat'ın Tahran yönetimi ile elektrik krizinin çözümü için yaptığı görüşmeden herhangi bir sonuç elde edememesinin" ardından gelmesi ise dikkati çekiyor.

Irak Elektrik Bakanı Fahdavi, dün yaptığı açıklamada ülkenin güney kentlerine elektrik verilmesi için Tahran'da yaptıkları görüşmede İranlı yetkilileri ikna edemediklerini belirtmişti.

- İran elektriği kesti, gösteriler alevlendi

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran yönetimi her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak emniyet güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söyledi.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

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