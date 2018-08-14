Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar çözüm için yeni hükümeti bekliyor

Irak merkezi hükümetinin 2014-2017 yılları arasında Erbil yönetimine bütçe ödemesi yapmadığını hatırlatan Cevdet, halihazırda ise mecliste onaylanan 2018 bütçesinden her ay Erbil'e 260 milyon dolar gönderildiğini ifade etti.

Her iki taraf arasında derin krizlerin ortaya çıkmasına sebep olan sorunun petrol ve doğal gaz olduğuna dikkati çeken Cevdet, bu sorunların çözülmesi için "henüz olmayan petrol yasasının" oluşturulması gerektiğini vurguladı. Cevdet, yasanın çıkarılmasıyla buna dayanarak sorunların masaya yatırılıp, çözülebileceğini dile getirdi.

Cevdet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra Erbil ve Bağdat arasında bozulan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için somut adımların atılacağını ifade etti.

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, Bağdat ve Erbil arasındaki petrol kaynaklı ihtilafların yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra çözüme kavuşabileceğini belirtti.

Erbil'in şu anda petrolü Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde ihraç ettiğini söyleyen Cevdet, bütçe için gönderilen paranın ise petrol satışıyla bir ilişkisinin olmadığını ifade etti.

Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Cevdet, Erbil'in, IKBY'deki kuyulardan çıkarıp boru hattı ve tankerlerle Ceyhan Limanı'na ihraç ettiği günlük ham petrolün 320 bin varilin üzerine çıktığı bilgisini de paylaştı.

- Petrol yasası olmayan ülke

ABD öncülüğünde hazırlanan Irak anayasasında, ülkedeki petrolün kim tarafından nasıl ve ne şekilde çıkarılacağı, kimlere arama ve çalışma lisansı verileceği, petrolün merkezi mi yoksa federal sisteme mi tabi olduğuna açıklık getirecek herhangi bir petrol yasası bulunmuyor.

Anayasanın hazırlandığı 2005 yılında, petrol yasasının çıkarılması için Şiiler ile Kürtler arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamadığı için yasa tasarısı meclisten geçemedi.

Kürtler, ülkedeki petrol imtiyazının merkezi değil federatif bir şekilde yerel hükümetlere de verilmesi görüşünü benimserken, Şiiler ise petrolün merkezi hükümet kontrolünde olması ve ülkede çalışacak şirketlerin Bağdat'tan lisans alması gerektiğini savunuyordu.

Petrol yasasının yokluğu, özellikle 2014 yılında, Bağdat ile Erbil arasında ciddi polemiklerin ve farklı krizlerin çıkmasına neden oldu. Bağdat merkezi hükümeti, Erbil yönetiminin şirketlere vermiş olduğu lisansların geçersiz olduğunu belirtirken, IKBY ise bunun kendi anayasal ve yasal hakkı olduğunu savundu.

Henüz bir petrol yasasına sahip olmayan Irak'ta, birçok şirket bu alandaki faaliyetlerine devam ediyor.

