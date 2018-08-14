HABER

Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar çözüm için yeni hükümeti bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

IKBY Meclisi Sanayi ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, Bağdat ve Erbil arasında petrol kaynaklı sorunların yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra çözüme kavuşabileceğini söyledi

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, Bağdat ve Erbil arasındaki petrol kaynaklı ihtilafların yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra çözüme kavuşabileceğini belirtti.

Cevdet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra Erbil ve Bağdat arasında bozulan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için somut adımların atılacağını ifade etti.

Her iki taraf arasında derin krizlerin ortaya çıkmasına sebep olan sorunun petrol ve doğal gaz olduğuna dikkati çeken Cevdet, bu sorunların çözülmesi için "henüz olmayan petrol yasasının" oluşturulması gerektiğini vurguladı. Cevdet, yasanın çıkarılmasıyla buna dayanarak sorunların masaya yatırılıp, çözülebileceğini dile getirdi.

Irak merkezi hükümetinin 2014-2017 yılları arasında Erbil yönetimine bütçe ödemesi yapmadığını hatırlatan Cevdet, halihazırda ise mecliste onaylanan 2018 bütçesinden her ay Erbil'e 260 milyon dolar gönderildiğini ifade etti.

Erbil'in şu anda petrolü Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde ihraç ettiğini söyleyen Cevdet, bütçe için gönderilen paranın ise petrol satışıyla bir ilişkisinin olmadığını ifade etti.

Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Cevdet, Erbil'in, IKBY'deki kuyulardan çıkarıp boru hattı ve tankerlerle Ceyhan Limanı'na ihraç ettiği günlük ham petrolün 320 bin varilin üzerine çıktığı bilgisini de paylaştı.

- Petrol yasası olmayan ülke

ABD öncülüğünde hazırlanan Irak anayasasında, ülkedeki petrolün kim tarafından nasıl ve ne şekilde çıkarılacağı, kimlere arama ve çalışma lisansı verileceği, petrolün merkezi mi yoksa federal sisteme mi tabi olduğuna açıklık getirecek herhangi bir petrol yasası bulunmuyor.

Anayasanın hazırlandığı 2005 yılında, petrol yasasının çıkarılması için Şiiler ile Kürtler arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamadığı için yasa tasarısı meclisten geçemedi.

Kürtler, ülkedeki petrol imtiyazının merkezi değil federatif bir şekilde yerel hükümetlere de verilmesi görüşünü benimserken, Şiiler ise petrolün merkezi hükümet kontrolünde olması ve ülkede çalışacak şirketlerin Bağdat'tan lisans alması gerektiğini savunuyordu.

Petrol yasasının yokluğu, özellikle 2014 yılında, Bağdat ile Erbil arasında ciddi polemiklerin ve farklı krizlerin çıkmasına neden oldu. Bağdat merkezi hükümeti, Erbil yönetiminin şirketlere vermiş olduğu lisansların geçersiz olduğunu belirtirken, IKBY ise bunun kendi anayasal ve yasal hakkı olduğunu savundu.

Henüz bir petrol yasasına sahip olmayan Irak'ta, birçok şirket bu alandaki faaliyetlerine devam ediyor.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Ölü bulunan liman başkanının cenazesi Eskişehir'e gönderildiÖlü bulunan liman başkanının cenazesi Eskişehir'e gönderildi
Kapadokya'nın tanıtımı için yeni kampanyaKapadokya'nın tanıtımı için yeni kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat Erbil ırak Kriz petrol sorunlar

En Çok Okunan Haberler

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.