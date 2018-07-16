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Bağdat, Tahran'dan elektrik temin edemeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fahdavi: - Irak heyeti, güney kentlerine elektriğin yeniden verilmesi konusunda İran'ı ikna etmede başarısız oldu"

BAĞDAT (AA) - Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fahdavi, ülkenin güney kentlerine elektrik verilmesi için Tahran'da yaptıkları görüşmede İranlı yetkilileri ikna etmede başarılı olamadıklarını açıkladı.

Fahdavi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü başkanlığını yaptığı bir heyetle birlikte Bağdat'tan, Tahran'a gittiğini ve İran'ın Irak'a daha önce verdiği bin megavatlık elektriğin yeniden akışının sağlanmasını ele aldıklarını ifade etti.

Tahran'daki görüşmelere değinen Fahdavi, "Irak heyeti, güney kentlerine elektriğin yeniden verilmesi konusunda İran'ı ikna etmede başarısız oldu." dedi.

İran'ın ikna olmamasına ilişkin herhangi bilgi vermeyen Fahdavi, Irak'ın güneyine elektrik akışı konusunda alternatif planların geliştirildiğini kaydetti.

- İran elektriği kesti, gösteriler alevlendi

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran yönetimi her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de, borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak emniyet güçleri göstericilerin üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söyledi.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, meydana gelen elektrik kesintisiyle tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı. Öfkeli Iraklılar, Necef Uluslararası havalimanını basarak, uçakların kalktığı alana kadar girmişti.

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