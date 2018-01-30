HABER

Bağdat yönetiminin IKBY'ye yönelik yaptırımları

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 01:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Irak Meclisi, IKBY bankalarına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını onayladı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki merkezi yönetim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bankalarayaptırım kararını meclis oylamasıyla kaldırdı.

Mecliste çoğunluğa sahip Ulusal İttifakın milletvekili Ali es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY bankalarıyla mali işlemlerin durdurulması yönünde daha önce alınan karara artık ihtiyaç kalmadığı için Mecliste yapılan oylamada yaptırımların kaldırılması yönünde karar alındığını söyledi.

Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandumun ardından,IKBY'deki bankalara yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Merkez Bankası ise Ekim 2017'de, IKBY'deki 4 büyük bankaya döviz transferini durduracağını bildirmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.