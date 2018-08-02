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Bağdat'ta bir eve silahlı saldırı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Bağdat'ta bir eve silahlı saldırı: 6 ölü

BAĞDAT (AA) - Bağdat'ın doğusunda bir eve kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aynı aileden 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Bağdat polis güçlerinden Komiser Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusundaki Sadr mahallesinde bir eve, susturucu silah taşıyan kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Halef, olay yerinden kaçmayı başaran saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığını dile getirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir örgüt üstlenmezken, Irak güvenlik güçlerinden, bu türden silahlı saldırıların DEAŞ tarafından yapıldığı sık sık ifade ediliyor.

Hükümetin geçen yıl Aralık ayında yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkenin tüm toprakları DEAŞ terör örgütünün elinden alındı ancak DEAŞ, küçük çaplı saldırılarla varlığını korumaya çalışıyor.

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Bağdat ırak silahlı saldırı susturuculu silah

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