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Bağdat'ta intihar saldırı: 8 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

Bağdat'ta intihar saldırı: 8 ölü, 11 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki eş-Şule bölgesindeki bir parkta intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Irak güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, cenazeler ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bağdat ırak

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