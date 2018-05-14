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Bağdat'ta nihai olmayan sonuçlara göre Sadr seçim birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 01:18 | Son Güncelleme

Bağdat'ta nihai olmayan sonuçlara göre Sadr seçim birincisi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yapılan seçimlerde başkent Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalye elde ederek burada seçim birincisi olduğu bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 10 kentte nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Bağdat'ta Sadr'ın koalisyonunun 18 sandalye elde ettiği, Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu'nun, 8'er sandalye kazandığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ile eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu'nun da Bağdat'tan 8'er milletvekili çıkardığı ifade edildi.

Sünni lider Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu ile bir diğer Sünni koalisyonu olan Bağdat Koalisyonu ve Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Hikmet Koalisyonu'nun ise başkentte 4'er milletvekili çıkardığı bilgisine yer verildi.

Irak'ın batısındaki Sünni kenti Enbar'da ise "Enbar Kimliğimiz" koalisyonu birinci, Vataniyye koalisyonu ikinci, Nuceyfi'nin Karar koalisyonu üçüncü olurken Başbakan İbadi'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.

Ülkenin en güneyi Basra'da ise Fetih Koalisyonu birinciliği elde etti. Sadr bu kentte ikinci olurken, İbadi üçüncü oldu.

Ülkenin güney kentlerinden Kut ve Amara'da Sadr'ın birinci, Fetih koalisyonunun ikinci ve İbadi koalisyonunun üçüncü olduğu aktarıldı. Güneydeki Babil, Basra, Divaniyye'de ise seçim sandıklarından birinci Fetih Koalisyonu çıktı. Doğu kenti Diyala'da ise Sünni Karar koalisyonu birinci, Şii Fetih koalisyonu ikinci oldu.

Güneydeki Semave kentinde de Sadr birinciliğe yerleşirken Fetih ikinci oldu. Yine güneydeki Kadisiyye'de Fetih birinci, Sadr ikinci, İbadi koalisyonu ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin güneyindeki Şii kenti Kerbela'da Haşdi Şabi koalisyonu birinciliği, Sadr'ın desteklediği koalisyon ikinciliği ve İbadi'nin koalisyonu üçüncülüğü elde etti.

Açıklanan Şii vilayetleri seçim sonuçlarına göre Sadr'ın birinci, Haşdi Şabi koalisyonunun ise ikinci olduğu görüldü. Ülke genelinde seçim birinciliği iddiası olan İbadi'nin bu kentlerde istediği yere yerleşemediği ve hiçbirinde birinciliği elde edemediği dikkati çekti.

Irak'ın Türkmen ve Arap oylarına şaibe karıştırıldığı iddia edilen Kerkük'ün yanı sıra Musul, Erbil, Süleymaniye ve geri kalan kentlerin seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanacağı bildirildi.

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Bağdat ırak

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