Bağdat'ta nihai olmayan sonuçlara göre Sadr seçim birincisi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yapılan seçimlerde başkent Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalye elde ederek burada seçim birincisi olduğu bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 10 kentte nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Bağdat'ta Sadr'ın koalisyonunun 18 sandalye elde ettiği, Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu'nun, 8'er sandalye kazandığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ile eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu'nun da Bağdat'tan 8'er milletvekili çıkardığı ifade edildi.

Sünni lider Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu ile bir diğer Sünni koalisyonu olan Bağdat Koalisyonu ve Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Hikmet Koalisyonu'nun ise başkentte 4'er milletvekili çıkardığı bilgisine yer verildi.

Irak'ın batısındaki Sünni kenti Enbar'da ise "Enbar Kimliğimiz" koalisyonu birinci, Vataniyye koalisyonu ikinci, Nuceyfi'nin Karar koalisyonu üçüncü olurken Başbakan İbadi'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.