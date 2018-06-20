Bağdat'ta polisle çatışan Haşdi Şabi milisi yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik kontrol noktasında polisle çatışan İran destekli Şii Haşdi Şabi milis gücü mensubunun yakalandığı bildirildi.

Bağdat Polis Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın Filistin Caddesi bölgesindeki kontrol noktasında polislerle çatışan ve 3 polisin yaralanmasına neden olan milis gücü mensubunun yakalandığı belirtildi.

Bağdat'ın merkezindeki bölgede bir kontrol noktasından geçmeye çalışan Haşdi Şabi militanının orada bulunan polislerle yaşadığı anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmada 3 polisi yaralayan milis olay yerinden kaçmıştı.

Güvenlik güçleri, yaşanan olay sonrası bölgenin giriş ve çıkışlarını çok sayıda zırhlı araçla kapatarak, üst düzey güvenlik önlemi aldı. Irak İçişleri Bakanlığına bağlı güçler, bölgede bulunan Irak Hizbullahı'nın karargahını da kuşatmıştı.

Bölgeye giderek çekim yapmak isteyen basın mensuplarına ise izin verilmedi.

Bağdat'ın merkezinde yer alan Filistin Caddesi üzerinde Şii milis güçlerine bağlı Irak Hizbullahı'nın çok sayıda ofisi bulunuyor. Söz konusu bölgede diğer Şii bazı milis güçlerinin de karargah ve ofislerinin olduğu kaydedildi.

