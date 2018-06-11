Bağdat'ta seçim sandıklarının yandığı depoda temizlik yapıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda çıkan yangın sonrası depo ve çevresinde temizlik çalışmaları yapıldı.
Sabah saatlerinde bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, depo ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı.
Yangının çıktığı depoda zarar görmeyen bazı sandıkların koruma altına alındığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken yangına neyin neden olduğuna ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.
Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün Bağdat'ta oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkması başta seçimlerin iptali olmak üzere bir dizi tartışmalara neden olmuştu.
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi olayla ilgili soruşturma başlatılması ve depoların sıkıca korunmasını isterken, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ise seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunmuştu.
Seçimleri birinci sırada tamamlayan Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptal edilmesi olduğunu ileri sürmüştü.
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