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Bağdat'ta siyasi partiye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Bağdat'ta siyasi partiye saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Komünist Partisi'ne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezinde bulunan partinin arka bahçesine yakın yerde bir bombanın patlamasından sonra binaya yönelik iki havan topu atıldı. Düzenlenen saldırı sonucunda can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

İki gün önce başken Bağdat'ın kuzeyinde kalabalığın bulunduğu bir parkta intihar saldırısı gerçekleşmişti. Olay yerinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Seçim sonrası yaşanan siyasi istikrarsızlığın ülke ve özellikle Bağdat'ın güvenliğini olumsuz etkileyeceği yorumu yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat can kaybı ırak

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