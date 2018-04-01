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Bağdat'ta trafik yoğunluğuna alternatif çözüm: "Nehir Taksi" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bağdat'ta trafik yoğunluğuna alternatif çözüm: "Nehir Taksi" dönemi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesi için Dicle Nehri'nin bir yakasından diğer yakasına yolcu taşıyacak "Nehir Taksi" devreye girdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'nin açılışını yaptığı yeni uygulama kapsamında tahsis edilen küçük teknelerle yolcular Bağdat'ın Risafa yakasından Karh yakasına taşınacak. Nehir Taksi, Bağdat'taki trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Iraklı Bakan Hamami, yaptığı konuşmada, "Yeni taşımacılık sistemimizle hem öğrencilerin bundan yararlanması hem de başkentteki mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.

Nehir taksinin ücretinin 1 dolardan az olduğunu ifade eden Hamami, her teknenin 40 kişiyi alabileceğini aktardı.

Nehir Taksi hattı, Bağdat'ın kuzeyi ile güneydoğu bölgelerine ulaşımı kapsıyor.

Şiddet olaylarının alt yapısını tahrip ettiği Bağdat'ta kara yollarıyla ilgili hizmet yetersizliği yaşanıyor. Bu durum da caddelerde sık sık trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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Bağdat ulaşımı ırak Nehir Taksi

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