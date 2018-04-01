BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesi için Dicle Nehri'nin bir yakasından diğer yakasına yolcu taşıyacak "Nehir Taksi" devreye girdi.
Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'nin açılışını yaptığı yeni uygulama kapsamında tahsis edilen küçük teknelerle yolcular Bağdat'ın Risafa yakasından Karh yakasına taşınacak. Nehir Taksi, Bağdat'taki trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçlıyor.
Iraklı Bakan Hamami, yaptığı konuşmada, "Yeni taşımacılık sistemimizle hem öğrencilerin bundan yararlanması hem de başkentteki mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.
Nehir taksinin ücretinin 1 dolardan az olduğunu ifade eden Hamami, her teknenin 40 kişiyi alabileceğini aktardı.
Nehir Taksi hattı, Bağdat'ın kuzeyi ile güneydoğu bölgelerine ulaşımı kapsıyor.
Şiddet olaylarının alt yapısını tahrip ettiği Bağdat'ta kara yollarıyla ilgili hizmet yetersizliği yaşanıyor. Bu durum da caddelerde sık sık trafik yoğunluğuna neden oluyor.
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum