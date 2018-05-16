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Bağdat'ta Türkmenlerden seçim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Türkmenlerden seçim protestosu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Türkmenler seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını başkent Bağdat'ta protesto etti.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türkmen, özellikle Kerkük ve Türkmenlerin yaşadığı diğer bölgelerde seçimlerin şaibe altında kaldığını belirtti.

Eski Türkmen Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te Türkmenlerin oylarına şaibe karıştırarak uygarlığımızı ve şanımızı çaldılar." dedi.

Bağdat yönetimine seslenen Terzi, şaibe iddialarının giderilmesi için oyların yeniden sayılmasında ısrarcı olduklarını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların başka partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Kerkük Türkmenler

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