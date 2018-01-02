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Bağdat’tan IKBY'nin sınır kapılarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

- IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının merkezi yönetime teslim edilmesi kararlaştırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin danışmanı İhsan eş-Şammari, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY'nin, krizin sonlandırılmasını ve anayasayı hakem olarak kabul etmesi üzerine, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının teslim edilmesi ve sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının yönetimi için yüksek komite kurulması kararı alındı.” ifadelerini kullandı.

Merkezi yönetime bağlı söz konusu komitenin çalışma planı hazırladığını da belirten Şammari, IKBY teknik komitesini beklediklerini aktardı.

Şammari, IKBY'deki eğitim ve sağlık alanlarında memur isimlerinin tespit edilmesi için ikinci komitenin de kurulduğunu vurgulayarak, oradaki Su Kaynakları Bakanlığına bağlı memurların maaşlarının ödenmesi kararının alındığını kaydetti.

"Referandum mazide kaldı.” ifadelerini kullanan Şammari, açıklamasında IKBY'de merkezi yönetime bağlı memurların da toplantı için Bağdat'a çağrıldığı bilgisini de paylaştı.

(AA)

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