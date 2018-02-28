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Bağdat'tan İran ve Suudi Arabistan'ı yakınlaştırma çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

"İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması için çaba harcadık ve halen de harcıyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Caferi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sputnik'e verdiği röportajında, İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin konsolide edilmesine katkı sunup sunmayacakları sorusu üzerine, "Bir taraftan Türkiye ve Suriye diğer taraftan da İran ve Suudi Arabistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması için çaba harcadık ve halen de harcıyoruz." dedi.

İran ve Suudi Arabistan'ın ülkesine coğrafya sınırı olduğunu belirten Caferi, "Irak'ın bu ülkelerle sahip olduğu ilişki düzeyi ve sahip olduğu kredinin ortamın yumuşatılmasına katkı sunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN Suudi Arabistan

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