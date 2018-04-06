BAĞDAT (AA) - Irak'ta Peşmerge güçlerinin Kerkük kentine geri döneceği iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin siyasi danışmanı İhsan eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi taraflar Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere merkezi yönetimle anlaşma sonucu geri döneceği yönündeki açıklamalar asılsızdır." dedi.

Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu yönde hiçbir anlaşmanın bulunmadığını aktaran Şammari, "Güvenlik mekanizmasını (Kerkük ve tartışmalı bölgeler) kontrol eden birleşik güçlerimizdir. Konuyla alakalı da (Peşmerge'nin geri dönüşü) hiçbir müzakere, anlaşma veya baskı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Irak basınında, 10 Ekim 2017 tarihinde merkezi güçlerin girmesi sonucu Kerkük ve tartışmalı bölgelerden çekilen Peşmerge'nin buralara yeniden geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen ve Araplar, Peşmerge'nin geri dönmesine sıcak bakmıyor.