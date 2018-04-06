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’Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı, 6 eser Van’ı Türkiye finalinde temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen ‘Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı.’Bağımlılık’ konulu görsel ve edebi eserler kategorisinde düzenlen yarışmada Van ili 6 eserle Türkiye finaline katılacak.

’Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı, 6 eser Van’ı Türkiye finalinde temsil edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen ‘Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı.
’Bağımlılık’ konulu görsel ve edebi eserler kategorisinde düzenlen yarışmada Van ili 6 eserle Türkiye finaline katılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yarışmanın birincilerini makamında kabul ederek ödüllendirdi. Van ilinden yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görsel ve edebi kategorilerinde 690 eserle katılım sağlandı. 690 eser arasında 6 eser ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birinci seçildi. Türkiye genelinde yapılan yarışmaya 690 eserle yarışmaya katılım sağlayan Van ili iller sıralamasında ise 8. oldu. Yarışmanın finalistleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ödül töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, öğrenci ve velilerin katıldığı ödül töreninde öğrenciler yaptıkları çalışmalarını anlattı. Öğrencilere başarılar dileyen, bağımlılık gibi önemli bir konuya dikkat çeken yarışmanın genç nesillerin bilinçlenmesi anlamında faydalı olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, katkılarından dolayı Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi’ne de teşekkür etti.
Görsel eserler kategorisinde İpekyolu Fevzi Geyik İlkokulu öğrencisi Şivan Manay, İpekyolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Uzunay, İpekyolu Bostaniçi Anadolu Lisesi öğrencisi Haydar Lale. Edebi Eserler Kategorisinde ise Edremit Gümüşdere İlkokulu öğrencisi Elif Özbey, İpekyolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencisi Şilan Gürel ve Tuşba Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilara Yetkin Türkiye finalinde Van’ı temsil etmeye hak kazandı.

’Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı, 6 eser Van’ı Türkiye finalinde temsil edecek

’Bağımlılık’ konulu yarışmanın il sonuçları açıklandı, 6 eser Van’ı Türkiye finalinde temsil edecek

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