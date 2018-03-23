Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, uyuşturucu ile mücadelede metruk binalarla ilgili tedbirlerin alınması ve yıkımlarının sağlanması konusunda kaymakamlıklara, belediyelere ve ilgili kurumlara alınan kararın iletildiğini ifade ederek, "Bu konu biran önce gündemden düşmesi gerekir" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutanlığı adına Hava Tuğgeneral Gürkan Ergürhan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi adına Oğuzhan Özen, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Engin Bilge, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hüseyin Aksoy, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi ve üyelerin daha çok bilgi sahibi olabilmesi açısından yapılan toplantıların öneminden bahsetti. Çakacak, Başbakanlığın genelgesiyle “Uyuşturucu ile Mücadele” alanında, merkezde bir başbakan yardımcısı illerde ise vali başkanlığında “Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğunu söyleyerek, bu kapsamda ilk toplantıyı düzenlediklerini anlattı.

Metruk binalar ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve yıkımlarının sağlanması için kaymakamlıklara, belediyelere ve ilgili kurumlara kurul tarafından alınan kararın iletildiğini ifade eden Vali Çakacak, bu konunun biran önce gündemden düşmesi gerektiğini vurguladı. Bağımlıkla mücadele konusunda ailelere de büyük görevler düştüğünü dile getiren Vali Çakacak, “Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalı, onlara önemli olduklarını hissettirmeliyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin, bu ülkenin geleceği, aydınlık yarınları. Çocuklarımıza hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretmeliyiz” diye konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi için kurul ve çalışma grubu üyelerinin konuyu sahiplenmeleri ve düzenli olarak katılım gerçekleştirmelerini isteyen Vali Çakacak, konu hakkında neler yapabileceklerinin iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkililerine söz verdi.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Kadın Dayanışma Merkezi yetkilileri birer sunum yaptı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.