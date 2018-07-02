"Bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Biz Türkiye'nin 2023'e yürüyüşünde, Türkiye'nin şahlanış dönemi olarak adlandırdığımız yeni bir dönemi açtığımız şu süreçte gençlerimizi her türlü bağımlılıktan çok daha güçlü şekilde korumak zorundayız." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Uyum Birimlerinde, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) model uygulamasının hayata geçirilmesine dair iş birliği protokolü törenle imzalandı. İmza töreni öncesinde konuşan Bakan Kaya, bağımlılığın bireyi ruhsal, bedensel ve sosyal olarak son derece olumsuz etkileyen bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi. Aynı zamanda bağımlılığın ülkenin geleceğini tehdit eden, mücadelenin en kuvvetli şekilde yürütülmesi gereken alanlardan biri olduğunu ifade eden Kaya, hükümet olarak bu konudaki mücadele çok büyük bir çalışma ortaya koyduklarını, gerekli adımları attıklarını dile getirdi.

Kaya, "Çünkü geleceğimiz dediğimiz gençlerimizin, her türlü kötü alışkanlıktan korunması bu ülkenin geleceği adına çok önemli." dedi. Bakan Kaya, 8 bakanlığın sorumluluğunda 2016-2018 yıllarını kapsayan Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı'nı hazırladıklarını hatırlatarak, bu anlamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda geçen yıl uyuşturucu kullanım yaygınlığı ve madde bağımlıların sosyal ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik çok önemli bir alan araştırmasını tamamladıklarını dile getiren Kaya, 68 farklı üniversitede 21 bin 156 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye'nin bu alanda yapılmış en büyük araştırması olduğunu anlattı. Elde ettikleri istatistiklerin bu alanda ortaya koydukları politikalar açısından yol gösterici olduğuna işaret eden Kaya, diğer çalışmalara ilişkin de bilgi verdi - "2019'da 81 ile Sosyal Uyum Birimi açılacak" Kaya, bağımlılıkla mücadelede önemli bir basamağın da sosyal uyum süreci olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tıbbi rehabilitasyonunu tamamlamış 18 yaşını dolduran gençlerimize yönelik Sosyal Uyum Birimlerimizde hizmet projemizi bakanlık olarak geçen yıl hayata geçirdik. Ankara, İstanbul ve Antalya'da Sosyal Hizmet Merkezlerimize bağlı olarak 4 Uyum Birimimizi pilot olarak hayata geçirdik. Şimdi İzmir ve Konya'da da Sosyal Uyum Birimi açılışını tamamlamak üzereyiz. Bakanlığımız tarafından yürüttüğümüz bu pilot uygulamayı AMATEM'in bulunduğu iller öncelikli olmak üzere, aşamalı olarak tüm Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 ilde Sosyal Uyum Birimi açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2019 yılı içerisinde de 81 ilde tüm vatandaşların erişebileceği şekilde bu hizmeti yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu hizmetin yaygınlaştırılması ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla bugün bu iş birliği protokolümüzü imzalayacağız." Protokole ilişkin bilgi veren Kaya, bu iş birliğinin Kamu-STK iş birliğine çok güzel bir örnek teşkil edeceğine inandığını kaydetti.