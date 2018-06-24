HABER

Bağımsız aday Yapıcıoğlu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

 HÜR-Dava Partisi (HÜDA PAR) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu kullandı.

Bağımsız aday Yapıcıoğlu oyunu kullandı

DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (HÜDA PAR) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu kullandı.
Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olan HÜDA PAR eski Genel Başkanı Zekeriya Yapıoğlu, oyunu Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ne, 2151 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapıcıoğlu, "Adnan Menderes Anadolu Lisesinde oyumuzu kullandık. Kazasız, belasız bir seçim olmasını ve sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bağımsız aday Yapıcıoğlu oyunu kullandı

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı (2)Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı (2)
99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.