"Bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için çalışacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar bağımsız Filistin devletini tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı tüm uluslararası camiayla birlikte dayanışma içinde olacağız, o ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar da durmayacağız, yorulmayacağız." dedi. Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk Dış Politikası" konferansında, Filistin ve Kudüs'te yaşanan gelişmelerden dolayı yoğun diplomasi yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin dış politikadaki temel unsurunun girişimci ve insani dış politika olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bugün dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığını, adeta bir çağın kapanıp yeni bir çağa doğru gidildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin menfaatlerini savunabilmesi için dünyanın her yerinde olması gerektiğine dikkati çekerek, "Mevcudiyetimizin sayısını artırmamız lazım. Bugün dünyada 241 misyonumuz var. Misyon sayısı bakımından 5. sıradayız. Bu 15'lerden 5'e çıktık. Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 41 büyükelçiliğimiz oldu. Bu sayıları arıttıracağız." diye konuştu.

- "Filistin ve Kudüs davasını hiçbir zaman yalnız bırakmadık" ABD'nin Kudüs konusunda attığı adımlara tüm dünyanın karşı çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında yer aldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Filistin ve Kudüs davasını hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Tepkimizi koyduk. Tavrımızı ortaya koymak önemli ama sorunun çözümü için ya da atılan adımların önlenmesi için ne yapacaksınız, bu daha önemli. Artık İsrail'in yaptıkları cezasız kalmayacak. Dolayısıyla bu konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınması için Filistin'e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Sadece bu yetmez, yarın İnsan Hakları Konseyi toplanacak. BM ve bağımsız soruşturma mekanizmasının kurulması için çalışıyoruz. Bugün Arap Ligi Kahire'de toplanıyor. Eminim buradan güçlü bir mesaj çıkar, umarım. Neden 'umarım' diyorum. Son günlerde 40'a yakın dışişleri bakanıyla telefon görüşmesi yaptım. Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da görüştüğü liderler oldu. Bazı Arap ülkeleri itiraf ediyor ki; diğer Arap ülkeleri Filistin meselesini unutmaya başlamışlar. ABD ve İsrail korkusundan maalesef."

Kudüs'teki İsrail'in saldırılarından dolayı Aralık ayında İstanbul'da bir zirve düzenlendiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ürdün Kralı Abdullah'ın bu zirveye İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmaması için baskı yapan ülkeler oldu. Başka bir örnek daha vereyim; BM Genel Kurulu'na götürdük ve güçlü bir karar çıkardık. Filistin Dışişleri Bakanı'na telefon açtım, 'Buradan New York'a gidelim, bu davayı birlikte savunalım' dedim. Oraya gittiğimde bizden başka herhangi bir Müslüman ülkenin bakanı yoktu. Fakat bazı Arap ülkelerinin büyükelçileri ABD'nin baskısı yüzünden New York'tan kaçmışlar. 'BM nezdindeki büyükelçileri, Nerede bunlar' dedim, 'tatile gitti' dediler. Böylesi, hepten vahim. Biliyorum ki ABD herkese baskı yaptı, tehdit etti. Buna rağmen biz büyük çoğunlukla kararı geçirttik ama tehditten dolayı o büyükelçiler kaçtı." - "İsrail'in yaptıkları da yanına kalmamalıdır." Ne olursa olsun çalışmaları sürdüreceklerini mesajını veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın 10.45'te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının yapılacağını ve zirvenin başlayacağını bildirdi.