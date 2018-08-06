Bağış karaciğer ile biri bebek, iki hasta hayata tutundu

İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki evinde fenalaşıp, tedaviye alındığı Nazilli'deki hastanede beyin ölümü gerçekleşen çiftçi Şener Erdem'in (32) bağışlanan organlarından karaciğeri, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ikiye ayrılarak, 7 aylık Emir Çelik ile Celalettin Kutlu'ya (52) nakledildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak karaciğer nakli olan hastalardan Celalettin Kutlu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bozdoğan ilçesindeki evinde, bronşit nedeniyle fenalaşan, çiftçi Şener Erdem, yakınlarının otomobiliyle Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şener Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anastezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Şener Erdem'in, 5 gün sonra, geçen cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının organlarını bağışlamasının ardından, Erdem'in nakle uygun bulunan karaciğeri Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, böbrekleri ise yine İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Şener Erdem'in karaciğeri, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ikiye ayrılarak, 7 aylık Emir Çelik ile bir diğer hasta Celalettin Kutlu'ya nakledildi. Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp, nakillerin başarılı geçtiğini ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ünalp, "Nazilli'de vefat eden vatandaşımızın yaşının genç olması dolayısıyla organları gayet sağlıklıydı. Bu organlardan karaciğeri aldıktan sonra, halihazırda ciddi bir kadavra sıkıntısı, organ sıkıntısı çektiğimiz için, bu organdan nasıl daha fazla faydalanabiliriz diye düşünüp, iki parçaya böldük. Küçük parçayı 7 aylık bebeğimize naklettik. Büyük parçayı ise erişkin hastamıza naklettik. İki hastamızın da durumu şu an gayet iyi. Kadavra bağışının artması özellikle organ bekleyen hastalarımız açısından bir umut oluyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı organ nakli konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

REKTÖR BUDAK'TAN ZİYARET

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, karaciğer nakli olan hastalardan Celalettin Kutlu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olan karaciğer nakli konusunu misyon edindiğini ifade ederek, "Karaciğer nakli gerçekleştiren üniversite hastaneleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Hatta bu alanda Türkiye'nin en deneyimli karaciğer nakli ekiplerinden birini bünyemizde bulunduruyoruz. Bu ekip multidisipliner yaklaşımla 7 gün-24 saat hizmet vererek hastalarımıza şifa dağıtıyor. Bu başarılı nakillere imza atan akademisyenlerimizi ve ekiplerini kutluyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Celalattin Kutlu da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Beni sağlığıma kavuşturan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlarımıza, yardımcılarına ve ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarete; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ve hastane yönetimi de katıldı.

1000'İN ÜZERİNDE KARACİĞER NAKLİ

Türkiye'nin ilk karaciğer nakli 1994 yılında, ilk canlıdan canlıya karaciğer nakli ise 1999 yılında Ege Üniversitesi Karaciğer Nakli Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde 1994 yılından bu yana binin üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI



