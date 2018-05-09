Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar

Adana merkezli 10 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa yasa dışı gelir elde ettikleri iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin Adana merkezli 10 ilde 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, vakfın en önemli gelir kaynaklarının yardıma muhtaçlara dağıtılmak üzere toplanan kurban bağışları ve infak (nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama) adı altında toplanan para olduğu tespit edildi.

Kurban bayramlarında, çok sayıda kişiden topladıkları paralarla dana, koyun ve keçi alan şüphelilerin, bu hayvanları anlaştıkları kesimhanelerde kestirdikten sonra yardıma muhtaçlara dağıtmak yerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki sucuk imalathanelerine gönderdikleri ileri sürüldü.