HABER

Bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına yol açan sürücü, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e bin 500'er lira bağışta bulunarak şikayetçiyle uzlaştı

Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına yol açan sürücü, uzlaşma sonucu Mehmetçik Vakfı ve Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bin 500'er lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle Melek Öztemur’a çarparak yaralanmasına neden olan Halil İbrahim Ölker hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Ramazan Tosun'un görüştüğü müşteki Öztemur, sürücü Ölker'in Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e bin 500'er lira bağışlaması halinde uzlaşabileceğini söyledi. Ölker de talebi kabul ederek 1 yıl hapisle yargılanmaktan kurtuldu.

Ölker, yaptığı açıklamada, uzlaşma sayesinde ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Öztemur da istenmeyen bir olay yaşandığını, olayın uzlaşmayla çözümlenmesine sevindiğini kaydetti.

Uzlaşmada hazır bulunan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da ceza hukukunun alternatif çözüm yollarından en önemlilerinden birinin uzlaştırma olduğunu dile getirerek, "Adana olarak Türkiye'de uzlaştırma sayısında üçüncüyüz. 2018'de şu anda aktif uzlaştırma olumlu dosya sayımız bin 750 oldu. Yıl sonuna dosya sayımızı 7 bine ulaştırmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERÇıtır manken bu kez bikini bile giymedi!Çıtır manken bu kez bikini bile giymedi!
Kuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldıKuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldı
Şivan Perver'in babası hayatını kaybettiŞivan Perver'in babası hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış Lösev mehmetcik vakfı uzlaştırma

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Diğer Haberler
Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.