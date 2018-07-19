Bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının yaralanmasına yol açan sürücü, uzlaşma sonucu Mehmetçik Vakfı ve Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bin 500'er lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle Melek Öztemur’a çarparak yaralanmasına neden olan Halil İbrahim Ölker hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Ramazan Tosun'un görüştüğü müşteki Öztemur, sürücü Ölker'in Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e bin 500'er lira bağışlaması halinde uzlaşabileceğini söyledi. Ölker de talebi kabul ederek 1 yıl hapisle yargılanmaktan kurtuldu.

Ölker, yaptığı açıklamada, uzlaşma sayesinde ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Öztemur da istenmeyen bir olay yaşandığını, olayın uzlaşmayla çözümlenmesine sevindiğini kaydetti.

Uzlaşmada hazır bulunan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da ceza hukukunun alternatif çözüm yollarından en önemlilerinden birinin uzlaştırma olduğunu dile getirerek, "Adana olarak Türkiye'de uzlaştırma sayısında üçüncüyüz. 2018'de şu anda aktif uzlaştırma olumlu dosya sayımız bin 750 oldu. Yıl sonuna dosya sayımızı 7 bine ulaştırmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

