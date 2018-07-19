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Bağışla davadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobiliyle giderken diş teknisyeni Melek Öztemur'a (26) çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Halil İbrahim Ölker (34), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nun araya girmesiyle LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bin 500 lira bağışta bulununca hakkında dava açılmadı.

Bağışla davadan kurtuldu

ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobiliyle giderken diş teknisyeni Melek Öztemur'a (26) çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Halil İbrahim Ölker (34), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nun araya girmesiyle LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bin 500 lira bağışta bulununca hakkında dava açılmadı.
Geçen ay kent merkezindeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde Halil İbrahim Ölker, yönetimindeki otomobille yaya olarak giden Melek Öztemur'a çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından tedavi olan Melek Öztemur'a ulaşan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu görevlileri, kendisine çarpan sürücü ile uzlaşmak isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine Öztemur, sürücü Halil İbrahim Ölker'in LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bin 500 lira bağışta bulunması durumunda uzlaşabileceğini söyledi. Bilgi verilen Halil İbrahim Ölker ve Melek Öztemur, Adana Adliyesi'nde buluştu. LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağışların dekontunu alan Melek Öztemur, şikayetçi olmayacağını söyledi.
Melek Öztemur, "Bir farkındalık yaratabilirsek iki taraf için de çok mutlu olurum. İki taraf için de böyle olması çok iyi oldu' dedi. Halil İbrahim Ölker ve Melek Öztemur'un tokalaşmasının ardından Ölker, "Uzlaşmak her zaman için iyidir, iki taraf için de iyi oldu" diye konuştu.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Adana'nın uzlaştırmada Türkiye'de 3'üncü sırada olduğunu belirtti. Yeldan, "Türkiye'de uzlaştırma sayısında 3'üncüyüz. Şu an da aktif uzlaştırma sayımız 1750. Biz sene sonuna kadar 7 bin rakamlarına doğru çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

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Bağışla davadan kurtulduBağışla davadan kurtulduBağışla davadan kurtuldu

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