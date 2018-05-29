Bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki K.Ö'nün organları, Bursa'da organ nakli bekleyen 3 hastaya nakledilecek.
Hafta sonunda beyin kanaması geçirmesi sonucu Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ö'nün beyin ölümü gerçekleşti.
K.Ö'nün ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi.
Ailenin onay vermesinin ardından K.Ö'nün karaciğeri ve böbrekleri alındı. Organlar 3 hastaya nakledilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa'daki bir özel hastaneye götürüldü.
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ersin Atıcı, organ bağışı konusundaki yaklaşımları dolayısıyla hasta yakınlarına teşekkür etti.
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