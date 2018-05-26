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Bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de iki gün önce kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Helvacı'nın (58) bağışlanan organları, 5 kişiye nakledilecek.

Bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de iki gün önce kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Helvacı'nın (58) bağışlanan organları, 5 kişiye nakledilecek.
​Lapseki ilçesinde yaşayan Ali Helvacı, 2 gün önce solunum ve kalbi durunca Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi çalıştırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ali Helvacı'nın dün beyin ölümü gerçekleşti. Helvacı'nın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa ve Çanakkale'deki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Sabaha karşı hastaneye gelen ekipler tarafından, operasyonla Ali Helvacı'nın 2 böbreği, 1 karaciğeri ve 2 korneası alındı.
Böbreklerden biri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne, 1 karaciğer ve 1 böbrek Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, kornealar ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, "Bu kutsal günlerde kaybettiğimiz merhum Ali Helvacı’nın organları organ nakli bekleyen hastalarımıza hayat verecek. Canlarından bir parça olan kardeşlerinin organlarını bağışlayarak 5 kişiye umut olan yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum" dedi.

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