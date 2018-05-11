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Bağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

İNTERNET üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran "Barış İçin Müzik Vakfı" kurulduğu günden bu yana 6 bin 500 öğrenciye müzik eğitimi verdi.

Bağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdiler

Alişen KOYUNCU/İSTANBUL, (DHA) İNTERNET üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran "Barış İçin Müzik Vakfı" kurulduğu günden bu yana 6 bin 500 öğrenciye müzik eğitimi verdi. Kendi bünyelerinde koro kuran öğrenciler, çeşitli şehirlerde konserler veriyor.

İş insanı Mehmet Selim Baki tarafından Fatih Edirnekapı’da 2005'de kurulan ve daha sonra internet üzerinden toplanan bağışlarla ayakta duran Barış İçin Müzik Vakfı, 5-17 yaş arası öğrencilere karşılıksız müzik eğitimi vermeye devam ediyor. Keman, viyola, piyano, klarnet ve trombon gibi çeşitli enstrümanların eğitimini burada alan öğrenciler kendi kurdukları koroyla konserler veriyor.

Amaçlarının, müzik konusunda yetişmek isteyen öğrencilere imkan yaratmak olduğunu söyleyen vakıf koordinatörü Eren Topal, toplanan bağışlar sayesinde öğrencilerin eğitimine devam edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugüne kadar 6 bin 500 çocuğa çok sesli evrensel müzik eğitimi verdik. Şu an aktif olarak 500 öğrencimiz var: Bu öğrencilere eğitim vermeye devam ediyoruz. Burada bizim amacımız 'çok iyi müzisyenler yetiştirelim' değil, Belli değerler edinmiş çocuklar yetiştirmek. Müzik konusunda devam etmek isteyen çocuklara bir imkan sağlamak istedik. Şu an bireysel ve kurumsal destekçilerimiz var. Bu destekçilerimiz sayesinde öğrencilerimize enstrümanlar alabiliyor, eğitim verebiliyoruz. Amacımız tüm Türkiye’ye yayılabilmek, Türkiye’nin 81 ilinde müziğin coşkusunu hissetmemiş çocuk kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.”

(FOTOĞRAF)

Bağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdilerBağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdilerBağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdilerBağışlarla 6 bin 500 öğrenciye müzik dersi verdiler

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