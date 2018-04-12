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Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuma yazma seferberliği çerçevesinde 12 bin 534 kişiye kurs verildi.

Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuma yazma seferberliği çerçevesinde 12 bin 534 kişiye kurs verildi. İlçe, 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Bağlar’da yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçede, 12 bin 534 kişi okuma yazma kurslarına kazandırıldı. İlçede 580 kurs açıldığını ve kurslara 11 bin 202 kadın ile bin 332 erkeğin katıldığını anlatan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, “Türkiye’de birçok ilden daha büyük bir nüfusa sahip olan Bağlar ilçemiz 920 ilçe içerisinde okuma yazma seferberliğinde birinci olarak hedefi 12’den vurdu” dedi.
Tarama ile okuma yazma bilmeyenleri tespit ettiklerini aktaran Elaltuntaş, köylerde ve ilçe merkezinde kayıtları yaptıklarını ve sınıfları oluşturarak eğitimlere başladıklarını aktardı. Elaltuntaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliğini Bağlar’da şubat ayında başlatmıştık. Valimiz ve kaymakamımız himayesinde Bağlar ilçesi olarak açtığımız kurslara kayıtlı olan kursiyer sayısı bakımından Türkiye’de birinci sıradayız. Okullarda, Aile Destek Merkezlerinde, sitelerde, bizimle protokolü olan STK’larda, köylerde, camilerde, Kuran kursu olan yerlerde, çocuğu engelli olan vatandaşların kendi evlerinde sınıflar açtık. Özellikle okuma yazma bilmeyenlerin sosyal hayata katılımını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için ayağına giderek okuma yazma öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenim çağı dışına çıkan kursiyerlerin 2 ay içinde kursu tamamlayıp okuryazarlık belgesi alabilecekler. Daha çok kadınlar ilgi gösteriyor. Dersleri ilgiyle takip ediyorlar, kursiyerlerimizin büyük kısmı okuma yazmayı öğrenmiş durumda” diye konuştu.

Bağlar, 920 ilçeyi geride bıraktı

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