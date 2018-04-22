"Bahar Bayramı’ndan Hıdrellez’e - 12 Mevsim 12 Zonguldak" yarışması sonuçlandı

Zonguldak’ta gerçekleştirilen "Bahar Bayramı’ndan Hıdrelleze-12 Mevsim 12 Zonguldak" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Zonguldak Valiliği, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) birlikte düzenlediği 2018-003 ’’Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e - 12 Mevsim 12 Zonguldak’’ Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincilik ödülünü Özge Yılmaz, ikincilik ödülünü Abdurrahman Çetin ve üçüncülük ödülünü ise Tufan Bilir kazandı.
BAKKA özel ödülünü Şafak Tortu kazanırken diğer 12 yarışmacı da jüri özel ödüllerini kazandılar.
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