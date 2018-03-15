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Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, doğal güzellikleri ve renkli caddeleriyle her yaz fark yaratan Yenimahalle’de bahar hazırlıklarına başladı.Çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında bulunan ağaçlar budandı, çim biçme ve yabani ot temizliği devam ediyor.

Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, doğal güzellikleri ve renkli caddeleriyle her yaz fark yaratan Yenimahalle’de bahar hazırlıklarına başladı.
Çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında bulunan ağaçlar budandı, çim biçme ve yabani ot temizliği devam ediyor. İlkbaharı en güzel şekilde karşılamak için çalışan ekipler, vatandaşların yürüyüşünü ve görüşünü engelleyen ağaç dallarını bitki dokusuna zarar vermeden tek tek budadı. Aynı zamanda çim biçme ve yabani ot temizliğine de devam eden ekipler, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizleyerek çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesine olanak sağladı.

“Yenimahalle’de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz”
Çalışmaları gören vatandaşlar, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yaz kış demeden ilçemiz tertemiz, parklarımız estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Belediyemiz çevre düzenlemesine önem veriyor, doğayı koruyor. Yenimahalle’de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

Bahar en güzel Yenimahalle’de karşılanır

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