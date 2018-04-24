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Bahar geldi yorgunluğa dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Psikiyatri Bölümü Uzm.

Bahar geldi yorgunluğa dikkat

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Psikiyatri Bölümü Uzm. Dr. Neslihan Şahin, bahar yorgunluğuna karşı uyarılarda bulunarak, baharın olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerini sıraladı.
Uzman Dr. Neslihan Şahin, mevsim değişikliklerinde özellikle yaz mevsiminden kışa geçerken ya da kış mevsiminden bahara geçişte yorgunluk, halsizlik, uyuma isteği, sabah uyanmakta zorlanma, dışarı çıkma isteğinde azalma ve bedensel aktivitelerde azalma sık görüldüğünü söyleyerek, uyarılarda bulundu.
Şahin, “Her ne kadar “Bahar Yorgunluğu” diye tanımlanan klinik bir tablo olmasa da bahsettiğim şikayetlerle bir çok hasta farklı dahili bölümlere başvurabilmektedir. Burada dikkat çekmek istediğim nokta bahar mevsiminde yorgunluk şikayetiyle başvuran hastalarda psikiyatrik olası tanıların atlanmamasıdır. Beslenme yetersizlik ve düzensizlikleri, tiroid hastalıkları, vitamin, mineral eksiklikleri, demir eksikliği, enfeksiyonlar, tümörler, bağışıklık sistemi hastalıkları ve uyku bozuklukları araştırılması gereken diğer durumlar arasındadır” dedi.
Bahar Yorgunluğu’nun araştırılması gereken bir durum olduğunu anlatan Şahin, “Mevsimsel geçişle birlikte ısı ve ışık değişimlerine vücudun fizyolojik uyumunun gecikmiş ya da yetersiz olması kısa süreli, geçici tabloları açıklayabilmesine rağmen uzun süren yorgunluğun mutlaka fiziksel ve ruhsal hastalıklar açısından araştırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Bahar Yorgunluğu’nun, Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu olarak bilinen klinik tanıdan farklı olduğunu da vurgulayan Dr. Şahin, “Mevsimsel Duygudurum Bozuklukları çoğunlukla kış mevsimine girerken, güneş ışığının azalmasıyla görülen çökkün duygudurumun sıklıkla eşlik ettiği bir bozukluktur. Oysa bahar yorgunluğu sıkça kullanılmasına rağmen klinik bir bozukluk değildir. Ancak 2 haftadan uzun süren halsizlik, enerji azalması, ilgi, istek kaybı, mutsuzluk, keyifsizlik, bedensel aktivitelerde azalma, uyku, iştah değişiklikleri (artma ya da azalma), suçluluk ve değersizlik duyguları gibi bulgular yorgunluk belirtisine eşlik ediyorsa “Depresyon” açısından değerlendirilmeli ve tedavi amacıyla uzman yardımı alınmalıdır” ifadelerini kullandı.
Bahar yorgunluğunu atlatabilmek için öneriler
Neslihan Şahin, kısa süreli ve geçici olarak mevsim değişikliğine bağlı gelişen bahar yorgunluğunu atlatabilmek ya da yaşamamak için yapılması gerekenler konusunda ise, “Sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterin. Egzersiz yapın. Herhangi bir davranışı başlatmak için istek gelmesini beklemeyin. İstek davranışınız sonrasında gelecektir. Örneğin yürüyüş yapmanın size iyi geleceğini düşünüyorsunuz. Ancak dışarı çıkmayı hareket etmeyi hiç istemiyorsunuz. Yürümeye başlayıp bunu sürdürdükçe ilginiz, motivasyonunuz ve enerjiniz artacaktır. Plan yapın, karar alın ve kararlarınızı uygulamaya başlayın. Özel aktivite ve ilgi alanlarınıza zaman ayırın. Planlarınızı ertelemeyin” diye konuştu.

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