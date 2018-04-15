Baharda 3 metre karla mücadele

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE ve Erzurum'u birbirine bağlayan, yılın 4 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidinde ekipler Nisan ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyor. Ekipler, 1 aylık çalışma ile geçidi ulaşıma açtı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, 4 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yıl yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve tek şeridi ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli'nden trafik akışı verilerek tarihte ilk kez kış boyunca Ovit Dağı geçilmiş oldu. İnşaatı süren ve elektromekanik ve diğer işlemleri nedeniyle yazın Ovit Tüneli'nin trafiğe kapatılacak olması nedeniyle ulaşım yeniden Ovit Dağı geçidinden verilecek. Karayolları ekipleri de kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açma çalışması gerçekleştirdi. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 10 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir ay süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bu sabah tamamen ulaşıma açılmış oldu. Yoldaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından birkaç gün içerisinde trafik akışı Ovit Dağı geçidinden verilecek. Karayolları çalışanları bir aydır sürdürdükleri çalışma ile yer yer 10 metreyi aşan çığ kütlelerini aşarak yolu ulaşıma açtıklarını söyledi.
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