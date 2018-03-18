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Baharda 4 metre karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

ERZURUM Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Baharda 4 metre karla mücadele

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nin hemen arkasında kalan Tekman ilçe karayolunda karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Erzurum Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, deniz seviyesinden 2885 metre yükseklikteki 55 kilometrelik yolun yüksek kesimlerinde, karları temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.
Yolun 15 günlük çalışmayla açılabileceğini belirten bir yetkili, "Burası Tekman ilçesine yapılan yeni yol. Palandöken dağının hemen arkası. Yolun yüksek kesimlerinde kalan bölümü, kar yağmaya başlayınca kapanır. Karın şiddetini azalttığı Mart ayında yolu açma çalışmalarına başlarız. İlçe halkı, kışın uzun olan diğer yolu kullanır. Servis yolu halinde olan bu yol yaklaşık 15 günlük bir çalışmanın sonunda açılabilecek. Kar kalınlığının zaman zaman 4 metreyi bulması, ekiplerimize zor anlar yaşatıyor. Çığ ihtimaline karşı büyük bir titizlikle çalışan ekiplerimiz, yoğun bir mücadele veriyor" diye konuştu.
Açtıkları yolun zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle yeniden kapandığını belirten karla mücadele ekipleri, yolun açılması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.

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Baharda 4 metre karla mücadeleBaharda 4 metre karla mücadeleBaharda 4 metre karla mücadeleBaharda 4 metre karla mücadele

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