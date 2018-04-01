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Baharın gelişini "Sümelek" tatlısıyla kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Türkistan-Der tarafından Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikte, konuklara taze buğdayın çimlendirilmesi ile şeker katılmadan yapılan "Sümelek" tatlısı ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (Türkistan-Der) baharın gelişini Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Camisi önünde ikindi namazının ardından gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara taze buğdayın çimlendirilmesi ile şeker katılmadan yapılan "Sümelek" tatlısı ikram edildi.

Türkistan-Der Genel Başkanı Burhan Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun bir Türkistan geleneği olduğunu ifade etti.

Kavuncu, yaklaşık 70 kilo civarında tatlı dağıtacaklarını anlatarak, "Zeytinburnu’nda da halkın çoğu Türkistan'dan gelen göçmenlerden oluşuyor. Bunun için bu etkinliği halkla da paylaşmak istedik. Burada Allah’a şükrediyoruz, bizi bahara kavuşturduğu için." diye konuştu.

Orta Asya'daki çoğu ülkede yaşayan insanların her sene bahar geldiğinde sümelek tatlısı yaptıklarını kaydeden Kavuncu, şunları söyledi:

"Bu baharın sevincini paylaşmak içindir. Sümelek tatlısı, buğdayın çimlenmeye bırakılmasıyla yapılan oldukça zor bir tatlı. Buğdayın yaklaşık on gün kadar üzerinde çalışılır. Taze buğday taneleri filizlendirilir sonra onun sap kısmında büyüme olur, o büyüyen kısım onun meyvesidir. O meyve ayrılır ve karıştırılarak tatlıya dönüştürülür. Bu gelenek hala devam ediyor. Sümelek şenliği olarak düzenlenir. Baharın gelişini kutlamak için halk yüzyıllardır bu geleneği sürdürüyor."

Etkinlik, sonunda dua edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar kutlama sümelek Türkistan-Der

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