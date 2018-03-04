Baharın gelmesiyle vatandaşlar fidanlıklara akın etti

Baharın gelmesiyle birlikte Şanlıurfalılar bahçelerini ağaçlandırmak için fidanlıklara akın etti.

Şanlıurfa’da kurak geçen sonbaharın ardından kışın son ayında yoğun bir yağış görüldü. Baharın habercisi olan yağmurlar, çiftçinin yüzünü güldürürken vatandaşlar da bahçe ve tarlalarını ağaçlandırmak için fidanlıklara akın etti. Şanlıurfalıların özellikle ekonomik geliri olan fıstık, badem ve zeytin gibi ağaçları tercih ettikleri öğrenildi.

Yeni yapımına başladığı evinin bahçesinde ekmek için fidan almaya giden Mahmut Yılmaz, “Arazimiz var. Orada da ev yapımına başladık. Allah kısmete derse 20-30 tane meyve ağacı alıp götürüp ekeceğiz. İnşallah ileride meyvesini de yiyeceğiz. Şu anda tam ağa dikme zamanı. Buradaki arkadaşlar da yeterince ağaç getiriyor. Çeşit de bol. İnşallah herkes ağaç dikmeyi öğrenir ve yetiştirir” dedi.

Tarlalarında fıstık ve zeytin ağacı diken Mehmet Mul ise “Bu gün 400 tane fıstık aldım, yarın da 400 tane zeytin alacağım. Geçen sene bin 500 tane zeytin ektim. Bahar geldi, ondan dolayı ekiyoruz” şeklinde konuştu.

Fidanları satan Ahmet Demirli de, “Şu anda Şanlıurfa’da ekimde olanlar zeytindir, fıstıktır, meyve çeşididir, bademdir. Çamdır, yeşil görünsün diye. Bir de şu anda yağışlar olduğu için ağırlık bademe, zeytine bir de fıstığa verilmiş. Rağbet görenler bunlar” şeklinde konuştu.