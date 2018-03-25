Baharın müjdecisi leylekler İstanbul’a gelmeye başladı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, İstanbul’a gelmeye başladı.

Baharın habercisi leylekler Beykoz‘un Alibahadır ve Riva mahallelerine gelirken, kuş ve doğa fotoğrafçısı Berat Akkaş ise onları fotoğrafladı. Şubat ortaları ve mart başlarında binlerce leyleğin İstanbul semalarında geçtiğini belirten Berat Akkaş, leyleklerin süzülerek uçtukları için Afrika Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçişlerde deniz üzerinde gidemediklerinden dolayı Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika’nın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye döndüklerini ifade Akkaş, "İstanbul ise dünya göç yolları üzerinde bulunan ender şehirlerden biri olduğu için bu şanslı iller arasında. İçinde barındırdığı boğazı, geniş çayırları, sık ormanları, gölleri, dere ve sulak alanları ile göçmen kuşların göç yorgunluğunu atıp kısa bir dinlenmelerinden sonra Avrupa’ya doğru göç etmelerine olanak sağlıyor. Avrupa’ya göç etmeyen leylekler ise yazın ülkemizde üremeye devam ediyor. Kış mevsimine doğru Afrika’ya tekrar döneceklerdir. Göç edemeyen bazı türler ise ülkemizdeki sulak alanlarda kışları geçirmeye devam ediyor olacak. Bu yüzden nadirde olsa kışın leylekleri görürüz. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ilkbahar zamanı leyleklerin göç dansını seyredebiliriz. Beykoz, Sarıyer, Büyükçekmece’de ise binlerce leyleğin göç molasını yakından izleyebilir, aynı zamanda şahin, kartal, turna ve çeşitli ötücü kuşları da görme şansınız vardır" diye konuştu.