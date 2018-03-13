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Baharın müjdecisi leylekler Muş’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş’taki yuvalarına döndü.Muş’ta yaklaşık bir asırdır evlerin çatısında yuva yapan leylekler, bahar mevsimi ile birlikte yuvalarına döndü.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş’taki yuvalarına döndü.
Muş’ta yaklaşık bir asırdır evlerin çatısında yuva yapan leylekler, bahar mevsimi ile birlikte yuvalarına döndü. Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Muratgören köyünde yuvalayan leylekler, köyün simgesi haline geldi. Köydeki bazı elektrik direkleri ve metruk evleri yuva edinen leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu ifade eden köylüler, leylekler için metruk evleri yıkmadıklarını söylediler. Bir asırdan bu yana leyleklerin köye geldiğini belirten Hasan Yıldız, "Bu leylekler bir asırdır buraya geliyorlar. Evlerin üzerinde yuva yaptıkları için evi yıkamıyoruz” dedi. Leyleklerin her sene Mart ayının ortalarına doğru geldiğini ifade eden Yıldız, bu şekilde baharın geldiğini anladıklarını söyledi.
Süleyman Korkmaz isimli vatandaş ise, "Leylekler her sene bu zamanda buraya göç ediyorlar ve boş evlerin üzerindeki yuvalarına dönüyorlar. Bizler de boş olmalarına rağmen leylekler için bu evleri yıkmıyoruz. Elimizden geldiği kadar leyleklere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu milli değerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Leylekler geldiği zaman çok güzel bir duyguya kapılıyoruz. Onlar bu köyün neşesi” ifadelerini kullandı.

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