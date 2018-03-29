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Bahçecik Taziye Evinde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı devam eden taziye evinde sona gelindi.‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Bahçecik Mahallesine yapılan taziye evinin kaba inşaatını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek mahalle halkının hizmetine sunmayı hedefliyor.

Bahçecik Taziye Evinde sona gelindi

Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı devam eden taziye evinde sona gelindi.
‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Bahçecik Mahallesine yapılan taziye evinin kaba inşaatını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek mahalle halkının hizmetine sunmayı hedefliyor. Taziye evinin mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen mahalleliler, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki kat şeklinde yapılan taziye evinin mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Bahçecik Taziye Evinde sona gelindi

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